Die Gesundheitssendung mit Dr. Jeanne Fürst Herzenssache - Die große, 60-minütige Sondersendung von "gesundheitheute" CH 2017 Im Februar 2017 präsentiert "gesundheitheute" zwei grosse Sondersendungen, die zwar am gewohnten Sendeplatz ausgestrahlt werden, thematisch jedoch weit über die rein medizinischen Aspekte hinausgehen. In der ersten Sendung geht es um das Herz, das wichtigste menschliche Organ. Das Herz ist allerdings viel mehr als ein pumpender Muskel, der den ganzen Körper mit Blut versorgt. Es besitzt auch eine grosse Symbolik und Bedeutung im Alltag. Deshalb informiert "gesundheitheute" in einer Sondersendung nicht nur über die allerneueste Herzmedizin, sondern auch über andere Herzensangelegenheiten. Mit dabei ist der Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart, der einen Herzinfarkt hatte, die Gourmetköchin Meta Hiltebrand, die ein Herzmenü präsentiert, der Schweizer Philosoph Georg Kohler, der erzählt, ob die Seele wirklich im Herzen sitzt, und viele andere mehr. Gäste: Hanspeter Müller-Drossaart (Schauspieler), Meta Hiltebrand (Gourmetköchin), Georg Kohler (Philosoph)