Trickserie Rascal, der Waschbär Die verräterische Melone J 1977 Stereo Sammy sorgt für Ärger: Er behauptet, der Biss von Rascal sei so schlimm, dass er nicht zur Schule gehen kann. Er hat eine dick verbundene Hand, aber als Robbie und die Lehrerin ihn besuchen und ihm eine Melone mitbringen, greift Sammy mit der angeblich so kranken Hand gierig nach der Melone. Originaltitel: Araiguma Rasukaru Regie: Hiroshi Saito, Shouji Endoh Drehbuch: Akira Miyazaki, Katsusuke Satoh Musik: Takeo Watanabe