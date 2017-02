BonGusto 12:00 bis 12:30 Magazin Caffee & Chocolade Kaffee in der Literatur D 2009 Merken Kaffeehäuser sind nicht nur ein Ort für das klassische "Kaffee und Kuchen". In ihnen spielt sich auch das gesellschaftliche Leben ab. Man traf und trifft sich dort, tauscht Gedanken aus, entwickelt Ideen. Viele dieser Ideen finden sich in der Literatur wieder und deshalb ist es kein Wunder, dass einige Bücher sich um das Kaffeetrinken im Allgemeinen und Kaffeehäuser im Speziellen drehen. Literaturexperte Achim Mantscheff stellt heute wichtige Eckpfeiler des Kaffees in der Literatur dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Gliss Originaltitel: Caffee & Chocolade