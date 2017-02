Nick 18:20 bis 18:50 Jugendserie Die Thundermans Zurück in die Fünfte USA 2016 Merken Phoebe und Max müssen einen vor Jahren verpassten Test in der fünften Klasse wiederholen. Als sie dort auf ein ehemaliges Streich-Opfer von Max treffen, wird ihnen klar, dass das schwieriger wird als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Saylor Bell (Jocelyn) Originaltitel: The Thundermans Regie: Robbie Countryman Drehbuch: Jed Spingarn