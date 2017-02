Nick 16:35 bis 16:55 Kinderserie School of Rock Der coole Mr. Finn USA 2016 Merken Nachdem Mrs. Calpakis sich bei einem spontanen Fahrversuch auf Freddys Skatebord die Hüfte bricht, bekommt die Klasse von Tomika, Summer, Freddy, Zack und Lawrence einen neuen Vertretungslehrer: Mr. Finn. Er ist der coolste und witzigste Lehrer, den sie je hatten. Statt des üblichen langweiligen Unterrichtsstoffs bringt Mr. Finn seinen Schülern das bei, was er am besten kann: Rock and Roll. Allerdings sind seine anderen Lehrfähigkeiten so beschränkt, dass die Kinder schnell merken, dass Mr. Finn gar kein richtiger Lehrer ist. Wird die coolste Zeit, die sie je in der Schule hatten, etwa schon vorbei sein, ehe sie richtig angefangen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jade Pettyjohn (Summer) Breanna Yde (Tomika) Jama Williamson (Principal Mullins) Vernee Watson (Mrs. Calpakis) Tony Cavalero (Dewey Finn) Lance Lim (Zack) Ricardo Hurtado (Freddy) Originaltitel: School of Rock Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Jim Armogida, Steve Armogida, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6