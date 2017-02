Nick 08:55 bis 09:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Folge: 13 Der alte Affe / Der Poltergeist USA, IRL, D, GB 2011 Merken Miss Simian hat in 754 Jahren diverse Pokale gesammelt - nur der Preis für den "Lieblingslehrer" geht ihr ab. Dafür bräuchte sie jedoch ein Empfehlungsschreiben eines Schülers, der sie wirklich mag ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket Altersempfehlung: ab 6