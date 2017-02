Nick 07:35 bis 07:55 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Die Kuchen-Katastrophe USA 2014 Merken Blaze und AJ erhalten einen Rundgang durch die Bäckerei von Reifenhausen. Da geraten die für die Kuchen und Torten zuständigen Backroboter außer Kontrolle und richten in der Stadt ein Chaos an. Können Blaze und AJ die Backroboter aufhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines