Nick 06:10 bis 06:40 Trickserie Dora and Friends Emma und der Vogel USA 2016 Merken Als Emma mit einem Vogel auf magische Weise den Körper tauscht, bringt Dora die beiden zu Diego in den Regenwald, um die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dora and Friends: Into the City!