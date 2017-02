Anixe HD 17:30 bis 18:30 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Du liebst mich nicht D 1998 Merken Kampmann und Lüders halten vor einer Gymnasialklasse einen Vortrag über die Arbeit von Chirurgen. Die Schülerin Hanna Görtz ist so begeistert von Kampmann, dass sie sich am nächsten Tag selbst in die Klinik einweist. Doch statt Bauchschmerzen diagnostiziert er merkwürdige Hämatome an ihren Oberschenkeln. Kampmann befürchtet einen Missbrauch des Kindes. Das eigenartige Verhalten und die hastigen Besuche von Vater Görtz im Krankenhaus untermauern seinen Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Markus Kampmann) Ulrich Matschoss (Prof. Hermann Lüders) Ralf Lindermann (Dr. Gregor Lüders) Hannah-Sophie Braun (Hanna Görtz) Werner Trischler (Herr Görtz) Monika Guthmann (Frau Görtz) Jana Herrmann (Claudia) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Lothar Bellag Drehbuch: Steven Reid Kamera: Axel Henschel Musik: Günther Fischer