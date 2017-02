Anixe HD 12:00 bis 13:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Das Leben geht weiter D 1998 Merken Mit einer Bagatellverletzung am Fuß kommt die 15-jährige Isabelle in die Lüdersklinik. Das Resultat der Röntgenaufnahme ist jedoch ein Schock: Im Unterschenkel ist eine Zyste. Nur zu gut erinnert sich Isabelle an die schreckliche Chemotherapie, mit der sie vor zwei Jahren von einem Krebsgeschwür geheilt wurde. Als sich herausstellt, dass sie jetzt nur gerettet werden kann, wenn der Unterschenkel amputiert wird, bricht für Isabelle eine Welt zusammen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Markus Kampmann) Marlene Marlow (Schwester Sonja) Meike Fellinger (Isabelle Roberts) Susanne Bentzien (Eva Roberts) Frieder Venus (Hans Roberts) Ralf Lindermann (Dr. Gregor Lüders) Heike Jonca (Schwester Hilde) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Lothar Bellag Drehbuch: Martin Kluger, Maureen Herzfeld