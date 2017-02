TLC 22:05 bis 23:05 Dokumentation Raus aus meiner Haut Megan und Yalena USA 2016 Merken Megan aus Missouri hatte schon immer Gewichtsprobleme. Als die Waage 195 Kilo anzeigt, hat sie genug und lässt sich einen Magenbypass legen. Die 34-Jährige nimmt in Rekordzeit 111 Kilo ab, ist über jedes verlorene Pfund begeistert und fühlt sich wie neugeboren. Bis ihr klar wird, dass die überschüssige Haut, die an ihrem Körper in Falten herunterhängt, für immer zurückbleibt. Ihr Spiegelbild deprimiert Megan so sehr, dass sie sich zu einer weiteren OP entschließt: Nur ein plastischer Chirurg kann ihr zu dem Leben verhelfen, das sie sich erträumt hat. Doch wird Dr. Beckanich tatsächlich das gewünschte Ergebnis erzielen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skin Tight