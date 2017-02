TLC 21:05 bis 21:35 Dokusoap Die Hamills Familie XXS Familienausflug nach Washington USA 2014 Merken Michelle ist im idyllischen Annapolis, Maryland, aufgewachsen und fühlt sich hier, im Schoße ihrer Familie, sehr wohl. Sie ist die Einzige, die kleinwüchsig zur Welt kam, Eltern und Brüder sind normal groß. Als Michelle mit den Kindern im Haus ihrer Mutter zum Lunch eintrifft, will der große Hund der Familie mit den Zwillingen Cate und Cece spielen und erschreckt sie fast zu Tode. Dann wird Michelle von ihren Brüdern aufgezogen, weil sie immer nur zuhause in Annapolis bleiben will und ihren Horizont nicht erweitert. Sohn Jack stößt ins gleiche Horn und fordert eine Reise nach New York, wo der Sechsjährige in eine Bar gehen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Our Little Family