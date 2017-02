TLC 11:50 bis 12:20 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Wenn Torten fliegen lernen USA 2012 Merken In dieser Episode von "Cake Boss" wird Buddy Valastro zu echten Höhenflügen getrieben: Einige Skydiver haben eine Torte bestellt, die sie zu ihrem nächsten Fallschirmsprung mitnehmen und im freien Fall aufessen wollen! Buddy muss nun einen Kuchen backen, der robust genug ist, um 200 km/h Luftgeschwindigkeit Stand zu halten, und trotzdem lecker schmeckt - denn die Sportler legen großen Wert auf Qualität. Der Profikonditor nimmt die Herausforderung an. Als er vom Fallschirmzentrum jedoch zu einem Tandem-Sprung eingeladen wird, um die Haltbarkeit seines Meisterwerks aus nächster Nähe zu prüfen, lehnt Buddy entsetzt ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore