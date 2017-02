RTS Un 20:15 bis 21:05 Sonstiges Mise au point Mon enfant est malade, c'est grave patron? / Famille kosovare renvoyée: la révolte / L'entraîneur idéal CH Stereo Untertitel Merken "Mon enfant est malade, c'est grave patron?": L'Union patronale a jeté un pavé dans la mare en affirmant que les parents doivent s'organiser pour venir travailler lorsque leur enfant est malade. Une déclaration qui a provoqué la colère mais qui soulève également une vraie question : pour les petites PME, il n'est pas toujours facile de faire face à l'absence répétée d'employés. Enquête. "Famille kosovare renvoyée: la révolte": Le renvoi d'une famille kosovare a suscité l'émotion à Genève et mobilisé même dans la classe politique. Est-il acceptable de renvoyer des enfants intégrés et en cours d'année scolaire - Nous sommes allés au Kosovo à la rencontre de cette famille qui craint désormais pour sa vie. Reportage. "L'entraîneur idéal": Lucien Favre est l'entraîneur que le monde du football s'arrache. Elu deux fois meilleur entraîneur en Allemagne, le natif de Saint-Barthélémy a fait sa notoriété à l'étranger. Il est désormais dans le sud de la France où il a fait grimper l'OGC Nice dans le classement du championnat de France. Ancien joueur, sa carrière a été freinée par une blessure au genou après un tacle de Gabet Chapuisat resté dans les annales. Portrait d'un homme parti de rien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elisabeth Logean Originaltitel: Mise au point