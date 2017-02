RTS Un 13:10 bis 15:40 Sonstiges Journée Votations RIE III/Les naturalisations facilitées/FORTA: Résultats et commentaires Stereo Untertitel Merken Les Suissesses et les Suisses se rendent aux urnes ce dimanche afin de trancher trois objets fédéraux: la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération et la création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA). Au niveau des cantons, la RTS suivra particulièrement Neuchâtel, qui choisit entre le maintien de deux hôpitaux avec des soins aigus dans le Haut et le Bas, et la création d'un site unique dans la capitale, avec un centre de réadaptation à La Chaux-de-Fonds. La RTS sera également attentive aux Grisons, qui se prononcent sur un crédit en vue d'organiser les JO en 2026. Les premières tendances des différents scrutins seront données dans un flash à 12h15, puis dans Le 12h45, présenté par Pierre-Olivier Volet. Les résultats seront ensuite détaillés et commentés dès 13h10 dans l'émission " Spéciale votations " avec David Berger et Alain Rebetez. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Berger, Alain Rebetez, Jennifer Covo Gäste: Gäste: Frédéric Borloz (PLR/VD), Guillaume Barrazone (PDC/GE), Lisa Mazzone (Les Verts/NE), Roger Nordmann (PS/VD), Ada Marra (PS/VD), Denis de la Reussille (POP/NE), Jean-Luc Addor (UDC/VS)