N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Aberglaube oder Realität: Was ist dran an den diversen Verschwörungstheorien? Aberglaube oder Realität: Was ist dran an den diversen Verschwörungstheorien? D 2015 Merken Es existieren viele Rätsel und Mysterien: Zahlen, denen eine geheime Bedeutung zukommt, und Flüche, die Legenden zufolge das Leben eines ganzen Landes beeinflussten. Ist tatsächlich etwas an den mysteriösen Theorien dran oder gibt es eine logische Erklärung? Außerdem: Das Geheimnis von Batman, Spiderman und Co. - was steckt hinter den Superkräften der Comic-Figuren? Und: Tipps und Tricks für Singles - wie verführt man das andere Geschlecht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder