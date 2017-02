N24 Doku 06:15 bis 07:00 Dokumentation Schwebezustand - Mission deutscher Senkrechtstarter D 2010 Merken Sie sind in der Militärluftfahrt noch immer eine Rarität: Senkrechtstarter. Nur rund 600 Maschinen wurden seit dem Jungfernflug 1967 gebaut. Der bekannteste Typ ist der englische "Harrier". Doch nicht nur in England wurden die Maschinen konstruiert. Deutsche Ingenieure bauten in den 60er und 70er Jahren senkrecht startende Jäger, Transporter und Jagdbomber. Auch wenn diese Flugzeuge nie in Serie gingen, gelten sie dennoch als ein Erfolg in der deutschen Luftfahrtgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwebezustand - Mission deutscher Senkrechtstarter