Lindenstraße Folge: 1616 Klartext D 2017 Stereo 16:9 Privatsphäre ade: Seit Alex und Iris die Flüchtlingsfamilie Bakkoush aufgenommen haben, fehlt ihnen Zeit und Raum für Romantik. Als die beiden versuchen in aller Ruhe mit Neyla und Yussuf über das Problem zu sprechen, kommt es zum Eklat. Philipp undercover: Es gibt Vorwürfe, dass ein Nazi unter den Teilnehmern von "Tischlein-Klick-Dich" rassistische Propaganda verbreitet. Unter falschem Namen nimmt Philipp selbst an einem Essen teil. Und er stößt auf ein ganzes Netzwerk von Nazis. Entwickelt sich eine Romanze zwischen Lara und Jamal? Seit Lara sich von Nico getrennt hat, sind sich die Teenager näher gekommen. Als beide gemeinsam Musik hören, kommt es zum ersten Kuss. Schauspieler: Dunja Dogmani (Neyla Bakkoush) Mohamed Issa (Jamal Bakkoush) Sarah Masuch (Dr. Iris Brooks) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Ayman Cherif (Yussuf Bakkoush) Greta Short (Lara Brooks) Martin Walde (Marek / Sunny Zöllig) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Ester Amrami Drehbuch: Catrin Lüth Kamera: Hubert Schick Musik: Jürgen Knieper