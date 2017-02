ONE 16:10 bis 17:00 Familienserie Die glückliche Familie Der Schock D 1990 Live TV Merken Katja kommt überraschend aus Irland nach München. Erst nach einigen Tagen gesteht sie ihrer Mutter ihr Problem: Sie kann keine Kinder bekommen. Ihre Schwiegereltern in Irland und ihr Mann James erwarten aber von ihr einen Erben. Nachdem eingehende Untersuchungen in München ihre Unfruchtbarkeit bestätigen, will Katja nicht mehr zurück nach Irland. James, von Florian und Maria alarmiert, kann sie jedoch von seiner ungebrochenen Liebe überzeugen. In diese Situation platzt Alex mit ihrem Entschluss, samt Titian auszuziehen - zu Annette, einer ebenfalls allein erziehenden Mutter. Florian und Maria sind wie vor den Kopf gestoßen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Maria Furtwängler (Katja) Julia Heinemann (Alex) Susanna Wellenbrink (Tami) Elisabeth Welz (Erna) Kathrin Ackermann (Carla) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Walter Kausch Kamera: Heinz Hölscher Musik: Mick Baumeister