ONE 15:20 bis 16:10 Familienserie Die glückliche Familie Pferdeäpfel D 1990 Tami entdeckt, wie man aus Pferdemist Geld machen kann, indem man den Mist als Dünger für Rosen verkauft. Zusammen mit dem Stallburschen Maxl beginnt sie einen schwunghaften Handel. Doch eine gut organisierte Flugblattaktion bringt sie in große Lieferschwierigkeiten mit turbulenten Folgen. Als Florian davon erfährt, bereitet er dem florierenden Geschäft ein Ende. Unterdessen trennen sich Alex und Richy. Ihre unterschiedlichen Anschauungen über Partnerschaft und Familie lassen sich langfristig nicht miteinander vereinbaren, und Richy bekommt so eine letzte Chance, sein Stipendium in den USA anzunehmen. Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Julia Heinemann (Alex) Susanna Wellenbrink (Tami) Elisabeth Welz (Erna) Kathrin Ackermann (Carla) Michael Hinz (Freund Christian) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Walter Kausch Kamera: Heinz Hölscher Musik: Mick Baumeister