En 1971, le Shah d'Iran, l'auto-proclamé "roi des rois", célèbre 2500 ans de la monarchie perse en donnant la plus fastueuse réception de l'histoire. Pour l'occasion, 37 km de soie seront utilisées pour créer une somptueuse ville de tentes, dans une oasis créée de tout pièce pour l'occasion. Le prestigieux Maxim's ferme ses portes pendant deux semaines pour restaurer sur place plus de soixante rois, reines et présidents du monde. Des milliers de soldats servent de figurants à un époustouflant son et lumière en l'honneur du Shah lui-même. Mais ces fastes d'un autre temps révoltent l'opposition, menée par l'ayatollah Khomeini, et parachèvent la rupture entre le roi des rois et le peuple d'Iran. Originaltitel: Decadence and Downfall: the Shah of Iran's Ultimate Party