Der Mulholland Drive ist Kult, nicht erst seit David Lynch seinen Thriller "Mulholland Drive" und Paul Haggis den Oscar-Gewinner "L.A Crash" dort gedreht haben. Der Mulholland Drive ist neben dem Sunset Boulevard die zweite legendäre Straße von Los Angeles und Hollywood. Die Straße ist Kult. Nicht nur im Film, sondern auch in der Musik: Michael Stipe von REM nimmt in seinem 'Electrolite'-Song den Mulholland Drive als Schauplatz, von dem aus er sich vom 20. Jahrhundert verabschiedet. Bob Seger erzählt in "Hollywood Nights" auf dem Mulholland Drive eine traurige Love-Story. "The Doors" besingen in "L.A. Woman" ein Mädchen, das aus dem Tal hier hoch kommt und den "Blues" erfährt. Und David Hockney zeigte sich vom Mulholland Drive inspiriert zu einem seiner berühmtesten, sieben Meter langen Gemälde: 'Mulholland Drive - Mein Weg zum Studio'. Der Mulholland Drive wurde 1924 gebaut. Ihr Namengeber William Mulholland ist der Erbauer des großen Aquädukts, das das Wasser nach Los Angeles gebracht hat: Erst dadurch konnte sich Los Angeles zu einer der größten Städte der Welt entwickeln. Ein paar Jahre später wurde der verehrte Mulholland ein gehasster Mann - nachdem ein von ihm gebauter Damm brach und 400 Menschen das Leben kostete. Der von John Huston verkörperte Hollis Mulray in dem Jack-Nicholson-Film "Chinatown" hat ihn zum Vorbild.