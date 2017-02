tagesschau24 19:30 bis 20:00 Dokumentation Letzte Chance an Bord Segelschiff statt Jugendknast D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Jugendschiff "Salomon" soll männlichen Jugendlichen mit Erziehungserschwernissen ermöglichen, wieder den Weg in die Gesellschaft zu finden. NDR Filmemacherin Birgit Wärnke ist zwei Wochen lang an Bord und lernt dabei Sinan, Valentin, Dennis und Aeneas kennen. Die NDR Reportage zeigt die besondere Geschichte einer Überfahrt mit Jugendlichen, die an Bord des Therapieschiffes "Salomon" wohl eine ihrer letzten Chancen bekommen. Sie erfahren Strukturen, Wertschätzung, Anerkennung, aber auch Grenzen und Konsequenzen. Für die Jungs ist es der Beginn einer langen Reise zurück ins normale Leben. Sieben Tage lang sind sie auf hoher See. Es wird stürmen, der Boden wird schwanken, es wird kein Land in Sicht sein. Über 800 Seemeilen soll das Segelschiff "Salomon" auf dem Atlantik bis zu den Kapverden zurücklegen. 14 Jungen zwischen 13 und 18 Jahren werden rund um die Uhr Wache schieben, Manöver fahren und den Alltag auf dem Schiff organisieren. Sie sehen aus wie ganz normale Jugendliche und haben oft schon mehr erlebt als die meisten Erwachsenen. Einige von ihnen sind nur an Bord, um nicht in den Knast zu müssen. Sie wurden zu Tätern, zu Räubern, Schlägern und Dealern. Unter ihnen ist der 15-jährige Sinan, Ex-Drogendealer. Seit vier Wochen ist er an Bord, kam direkt aus der Haft dorthin. Für ihn soll es die erste Überfahrt werden. Doch das Segelschiff "Salomon" kann den Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria nicht verlassen: Fünf der Jungs sind "auf Kurve", das heißt, sie sind abgehauen. Unter den "Kurvengängern" ist auch der 16-jährige Valentin. Seine Liste an Straftaten ist lang: Einbrüche, Raub und Schlägereien. Valentin ist ein Intensivstraftäter, der sich manchmal wünscht, doch wieder in den Knast zu können. Denn dort könne er wenigstens rauchen und regelmäßig seine Familie sehen. Auch Dennis ist mit "auf Kurve" gegangen. Er ist schon seit einem Jahr an Bord. Und auch bei ihm dient der Aufenthalt auf dem Schiff zur Haftvermeidung. Als ihm vor zwei Jahren langweilig war, hat er Steine von einer Autobahnbrücke geworfen. Fast eine Woche lang sind die "Kurvengänger" verschwunden. Die Polizei hat noch immer keine Spur von ihnen. Die Stimmung an Bord ist angespannt. Die Crew macht sich Sorgen um die Schützlinge, die abgehauen sind. Die Jungen, die noch da sind, werden unruhig. Wann werden die "Kurvengänger" zurückkommen? Wird die "Salomon" noch rechtzeitig auf Überfahrt gehen können? Wie können die Pädagogen die fünf Jugendlichen, die abgängig sind, wieder in die Gruppe integrieren? Der 17-jährige Aeneas ist schon seit 60 Wochen an Bord und bereits Dutzende Male "auf Kurve" gegangen. Diesmal aber nicht. Aeneas will endlich die letzten Wochen an Bord erfolgreich absolvieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Letzte Chance an Bord Regie: Birgit Wärnke Drehbuch: Birgit Wärnke