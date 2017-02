tagesschau24 16:30 bis 17:00 Magazin W wie Wissen Alle Jahre wieder - Die Grippe kehrt zurück Mit Grippe ins Krankenhaus - welche Symptome sind gefährlich? / Vogel- und Schweinegrippe - wie gut sind wir geschützt / Kostenfaktor Grippe - wie sorgen große Unternehmen für den Schutz ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? / Neue Waffen gegen die Grippe - Forscher entwickeln wirksamere Gegenmittel / Saisonale Grippe, Schweine- oder Vogelgrippe - nichts jedes Virus ist gleich gefährlich D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Die jährliche Grippewelle kommt - so wie eben in jedem Jahr. Dabei darf diese Grippe nicht mit einer Erkältung verwechselt werden. Die Grippe kann schwer krank machen, oder sogar tödlich enden. In der Saison 2013/2014 war sie relativ harmlos, doch fällt die Grippewelle heftiger aus wie im letzten Winter, kann es bundesweit angeblich über 20.000 Tote geben. Doch wie werden diese Zahlen erhoben? "W wie Wissen" geht der Statistik auf den Grund. Die Symptome einer Grippeerkrankung - plötzliches hohes Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen - können dramatisch sein. "W wie Wissen" geht der Frage nach, ab wann man sich mit Grippesymptomen in ein Krankenhaus begeben sollte. Die Grippe ist auch ein Kostenfaktor für die Wirtschaft. Was tun Unternehmen, um ihre MitarbeiterInnen zu schützen und die Kosten, die durch Arbeitsausfälle zustande kommen zu reduzieren? Eine Impfung ist die wohl effektivste Lösung, doch sie hilft nicht immer. Denn auch wer geimpft ist, kann erkranken: an neuen Grippeviren. Dann helfen nur noch Medikamente, die die körpereigene Immunabwehr unterstützen - und die sind umstritten. "W wie Wissen" berichtet, was Forscher tun, um uns in Zukunft besser schützen zu können. Die saisonale Grippe wird von anderen Viren hervorgerufen als die Vogel- oder die Schweinegrippe. "W wie Wissen" ist unterwegs mit einem Tierarzt und klärt auf, wie gefährlich welches Virus für den Menschen ist und stellt die Frage, ob sie sich zusammen zu einem "Killervirus" verbinden könnten. Die Themen: - Mit Grippe ins Krankenhaus - welche Symptome sind gefährlich? - Vogel- und Schweinegrippe - wie gut sind wir geschützt? - Kostenfaktor Grippe - wie sorgen große Unternehmen für den Schutz ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? - Neue Waffen gegen die Grippe - Forscher entwickeln wirksamere Gegenmittel. - Saisonale Grippe, Schweine- oder Vogelgrippe - nichts jedes Virus ist gleich gefährlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen