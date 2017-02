tagesschau24 07:45 bis 08:15 Reportage Vietnam - Ein Herz für Kinder D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Im wahrsten Sinne des Wortes: Herzergreifend. Wir treffen Claus Ruff, deutscher Manager und enger Freund des verstorbenen Rupert Neudeck in Vietnam. Ruff hat vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet, die mit Spendengeldern aus der deutschen Wirtschaft herzkranken Kindern in Vietnam hilft. Er selbst sucht die Kinder auf dem Land, bringt sie in die Hauptstadt, wo sie von französischen Ärzten operiert werden. Wir erzählen die Erfolgsgeschichte eines jungen, aufgeweckten Mädchens, das wir vor und nach der OP getroffen haben und das nun wieder mit Mut und Plänen in die Zukunft blicken kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WDR-Weltweit Regie: Philipp Abresch