N24 18:05 bis 18:35 Dokumentation Sci Fi Science: Ein neues Sonnensystem USA 2010 HDTV Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michio Kaku (Himself) Zorikh Lequidre (Death Star Repairman) Originaltitel: Sci Fi Science: Physics Of the Impossible Regie: Stuart Rose