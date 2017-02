SWR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Wie der Südwesten gleichberechtigt wurde D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mann und Frau sind gleichberechtigt - so steht es seit 1949 im Grundgesetz. Aber was hat sich in Sachen Gleichberechtigung in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland getan, seit Artikel 3 Absatz 2 1949 im Grundgesetz verankert wurde? Der Film geht auf Zeitreise, taucht in die Archive des Südwestrundfunks ein und offenbart auf unterhaltsame Weise eine komisch absurde und doch seltsam vertraute Welt, erzählt von Hausfrauen und Paschas und auch von Hausmännern und Emanzen, von festgefahrenen Rollenklischees und dem Aufbruch in neue Zeiten. Beginnend in den 50er Jahren als die (Männer-) Welt noch in Ordnung war: Die Frau am Herd und bei den Kindern, der Mann als "Versorger" lässt sich im Sessel bedienen. Obwohl es schon damals starke Frauen im Südwesten gibt, bleibt für die Frau oft nur: heiraten und Kinder kriegen. Doch das sollte sich in den 60er und 70er Jahren ändern. Der Kampf der Geschlechter tobte. Wenn z. B. Männer ihre Frauen von der Arbeitswelt fernhalten wollten. Erst 1977 durfte die Frau einen Job annehmen, ohne die Erlaubnis des Gatten. Besorgte männliche Bürger sehen Anfang der 60er Jahre die arbeitende Mutter tatsächlich als "ein Verbrechen an der Zukunft unseres Volkes". Ebenfalls sehr rigoros: der DFB verbietet in den 50er Jahren den Frauenfußball. Die Unterdrückung der Frau beherrscht Mann aber auch ganz subtil: Als die Hausfrauen in den 60er Jahren genug von ihrer Rolle am Herd und auf dem Kinderspielplatz haben, schafft ihr der Mann eine neue Aufgabe, von welcher auch er profitiert: die Frau soll schön sein. Kosmetitprodukte, Schönheitssalons, Misswahlen und erotische Titelblätter boomen - die sexuelle Ausbeutung der Frau ist in vollen Gange. Mit der sexuellen Revolution erwacht auch das Selbstbewusstsein der Frau und das althergebrachte Rollenverständnis gerät ins Wanken. "Wie der Südwesten gleichberechtigt wurde" gibt Einblick in eine Epoche, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer noch erlebt und spätere Generationen nachhaltig geprägt haben. Ein Blick in die Mottenkiste der Emanzipation, der manchmal erschreckend, oft absurd komisch und verbunden mit der bitter-süßen Erkenntnis ist: echte Gleichberechtigung ist auch heute längst nicht geschafft - kein Wunder bei der schweren Geburt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wie der Südwesten gleichberechtigt wurde Regie: Claus Hanischdörfer Drehbuch: Claus Hanischdörfer