SWR 11:30 bis 13:00 Komödie Am Anfang war der Seitensprung D 1999 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Annabelle Schrader hat ein sehr streitbares Verhältnis zu ihrer dominanten Mutter. Als "Queen Mum" im Reihenhaus der Schraders einzieht, ist Annabelle so abgelenkt, dass sie den Seitensprung ihres Mannes Friedrich mit ihrer besten Freundin Doro zu spät bemerkt. Enttäuscht und abenteuerlustig stürzt sich Annabelle in eine Affäre mit dem jungen Lebenskünstler Rilke. Erst als Tochter Lucy aus Liebeskummer ausreißt, spürt Annabelle, dass ihre Familie sie braucht. Die Moderatorin Amelie Fried wurde mit den Romanen "Traumfrau mit Nebenwirkungen" (1996) und "Am Anfang war der Seitensprung" (1998) auch als Autorin bekannt. Sie erreichte eine Gesamtauflage von über 1,5 Millionen Exemplaren. Regisseur Hartmut Griesmayr setzte die Vorlage mit großem Gespür für Zwischentöne um. Er inszenierte eine spritzige und amüsante Komödie über vertrackte Folgen von Familienbanden und Selbstverwirklichung. Simone Thomalla und Heidelinde Weis zeigen sich in ihren Hauptrollen sichtlich gut aufgelegt. Schauspieler: Simone Thomalla (Annabelle Schrader) Heidelinde Weis (Edda Hartwig "Queen Mum") Alexandra Schiffer (Lucy Schrader) Jonathan Beck (Jonas Schrader) Stephan Schwartz (Friedrich Schrader) Sebastian Feicht (Rilke) Jens Woggon (Niki) Originaltitel: Am Anfang war der Seitensprung Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Peter Probst Kamera: Charly Steinberger Musik: Joe Mubare Altersempfehlung: ab 6