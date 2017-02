SWR 10:45 bis 11:30 Dokumentation Der Unimog Die Geschichte eines Multitalents D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Sendung erzählt die Geschichte eines Multitalentes: Der Unimog hängt im Schweizer Wallis an der Seilbahn, im Hamburger Hafen zieht er riesige Container-Schiffe zum Kai und bei Expeditionen ist er die erste Wahl. Es ist wohl das einzige neuzeitliche Nutzfahrzeug, das eine echte Fan- und Sammlergemeinde hat. Fast in jeder Gemeinde gibt es einen, denn er ist universell einsetzbar, ob als Mähgerät im Sommer oder als Schneeräumer im Winter. Als Transporter oder gepanzertes Militärfahrzeug hat er bei der Bundeswehr Karriere gemacht. Schwieriges Gelände ist sein Metier. Das Konstruktionsprinzip ist seit jeher gleich: Allrad, vier gleich große Räder, Geländesperren, Leiterrahmen, Schraubenfedern und Kurbelwellen für Anbaugeräte. Vor 70 Jahren begann seine Geschichte. Der Morgenthau-Plan sah Nachkriegs-Deutschland als Agrarstaat vor. Der ehemalige Daimler Ingenieur Albert Friedrich entwickelte ein Allzweckgerät für die Landwirtschaft. Er bekam den Auftrag von den Alliierten, zehn Versuchsfahrzeuge eines Universal-Motor-Gerätes (Unimog) herzustellen, das 1949 von der Werkzeugfabrik Boehringer in Göppingen gebaut wurde. 1951 übernahm die Daimler AG, die bis dahin die Motoren geliefert hatte, die Entwicklung und den Bau im Werk Gaggenau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Unimog