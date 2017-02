RTL II 14:00 bis 16:00 Dokusoap Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kirsten (26) und Andy (30) kaufen 2012 ein Haus und haben große Pläne. Doch dann stürzt Kirsten bei den Renovierungsarbeiten von einer Leiter und fällt mit der Wirbelsäule auf einen Hammer. Sie kann nur noch ihre Arme bewegen, es besteht der Verdacht auf eine Querschnittslähmung. Einige Zeit später kann eine Lähmung glücklicherweise ausgeschlossen werden, doch Kirsten trägt trotzdem bleibende Schäden davon. Im September dieses Jahres wird dann ihr Sohn Raphael geboren. Der kleine Junge kommt mit nur einer Niere und einer chronischen Magen-Darm-Erkrankung zur Welt. Der mittlerweile Einjährige muss viel Zeit im Krankenhaus verbringen und bedarf viel Aufmerksamkeit. Da bleibt Vater Andy keine Zeit, um sich dem Umbau des Hauses zu widmen. Dabei gibt es viel zu tun. Das größte Problem ist die Kälte im Haus, da dieses keine funktionstüchtige Heizung besitzt. Die Eltern schlafen im Wohnzimmer, wo nur ein alter Kachelofen für ein bisschen Wärme sorgt. Auch die Kinderzimmer sind kalt und noch nicht renoviert. Einzig das Bad ist so gut wie fertig, doch um dort hinzugelangen, muss man durch den eiskalten Wintergarten. Das Obergeschoss ist gar nicht bewohnbar, da es nicht gedämmt ist. Das Team von "Zuhause im Glück" reist an, um das Haus der Familie endlich in ein warmes und gemütliches Heim zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Brenner, John Kosmalla Originaltitel: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben