RTL II 09:15 bis 11:00 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Die Mumie / Der schwarze Riese / Abgeschleppt / Tote schlafen fest / Wo sind all die Helden hin? / L USA 1998 Stereo Die Mumie - Dem Kurator und dem Direktor eines Museums wird von einem Kunstsammler ein sensationeller Fund präsentiert: Die Mumie der Prinzessin Ferentiti. Die Putzfrau und der Wachmann des Museums haben nachts seltsame Erscheinungen: Der Geist einer jungen Frau spukt im Museum! Niemand glaubt den beiden. Erst als auch der Kurator diese Erscheinung hat, geht er der Sache auf den Grund: Tatsächlich spukt ein Geist im Haus, der ihn zum Sarkophag führt... Der schwarze Riese - Ein sechs Meter hoher "schwarzer Riese" soll, so behaupten zahllose Augenzeugen, einen Mann beim Frühstück getötet haben. Der ermittelnde Kommissar konnte den Ermordeten nicht leiden, weil der einst seine Ehefrau erschlagen hat und vor Gericht freigesprochen wurde. Entsprechend nachlässig ermittelt der Beamte. Allerdings findet er Indizien dafür, dass in Wahrheit drei italienische Akrobaten hinter dem mysteriösen Mord stecken... Abgeschleppt - Ein Mann in einem zerfetzten Designeranzug taumelt durch die Straßen und sucht sein abgeschlepptes Auto. Nur ein kleiner Junge interessiert sich für ihn und bietet seine Hilfe an. Er führt den Mann zu dem Mechaniker Wally. Der hat am Morgen das Auto des Mannes aus dem Fluss gezogen. Als er den Kofferraum öffnet, macht er eine schreckliche Entdeckung... Tote schlafen fest - Detective Ballard wird zu einem merkwürdigen Mordfall gerufen. Zwei Leichen wurden in einem Bestattungsinstitut gefunden: Neben einem Sarg liegt eine Frau mit einem Messer in der Brust und ein Mann mit einer auffälligen Wunde an der Hand. Die Ermittlungen ergeben, dass die beiden ein Ehepaar waren. Die Frau hatte ihren Mann enterbt, der Mann war vergiftet worden und die Frau war einige Tage zuvor bei einem Unfall zu Tode gekommen und lag hier aufgebahrt. Ballard rekonstruiert den Tathergang: Die Frau lockte ihren Mann in eine Falle, indem sie verfügte, mit einem wertvollen Diamantencollier begraben zu werden. Sie wusste, dass ihr Gatte versuchen würde, den Schmuck aus dem Sarg zu stehlen. Als er an der Kette zog, traf ihn eine im Sargdeckel installierte vergiftet Schauspieler: Michael Corbett (Michael Corbett) Ed O'Ross (Ed O'Ross) Juliane Stone (Daniel) Jay Michael Ferguson (Jay Michael Ferguson) Ross Leon (Ross Leon) Cyia Batten (Cyia Batten) Walter Olkewicz (Walter Olkewicz) Moderation: Jonathan Frakes Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Bob Wolterstorff, Caryn Krooth Drehbuch: Bob Wolterstorff, Suzanna Kaplan