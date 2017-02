RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Krimiserie CSI: Miami Festgenagelt USA 2003 HDTV Merken Dem Ermittlerteam bietet sich ein bizarrer Anblick: Aus einer teuren Jacht ragt ein Harpunenpfeil hervor, von dessen Spitze Blut heruntertropft. An Bord finden die herbeigerufenen Ermittler die Leiche eines gewissen Paul Jackson, der mit der Harpune von innen an die Kabinenwand genagelt wurde. Mysteriös ist, dass in der Blutlache, die sich unter dem Toten gebildet hat, eine kreuzförmige Fläche ausgespart ist. Schnell finden die Beamten heraus, dass Paul für Marty Jones gearbeitet hatte, den Besitzer eines Unternehmens, das sich auf die Bergung von Wracks spezialisiert hat. Als Eric Martys Tauchgebiet absucht, findet er dort die Zaragoza, das Wrack eines Schiffs aus der spanischen Kolonialzeit. Offenbar haben Paul und Marty einen Schatz geborgen, ohne ihn bei den Behörden anzugeben. Die für das Gebiet zuständige Archäologin, Christine Acheson, behauptet zumindest, nichts von dem Fund der Männer gewusst zu haben. Marty beschuldigt unterdessen Brad Betancourt, den Finanzier seines Unternehmens, den Mord begangen zu haben. Dieser behauptet jedoch, Paul Jackson noch nie gesehen zu haben. Mehr ist dem Mann nicht zu entlocken, denn er wird kurz darauf direkt vor Horatios Augen durch eine Briefbombe getötet. Inzwischen hat Tim herausgefunden, dass die ausgesparte Fläche in der Blutlache von einem alten Artefakt stammt, dem Kreuz von Santiago. Und dieser Hinweis führt das Team erneut zu Christine Acheson, denn sie war bis vor Kurzem die Besitzerin des einmaligen Kunstschatzes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Khandi Alexander (Alexx Woods) Adam Rodriguez (Eric Delko) Rory Cochrane (Tim Speedle) Michael Rooker (Marty Jones) Sofia Milos (Detective Yelina Salas) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Joe Chapelle Drehbuch: Michael Ostrowski Kamera: Thomas Yatsko, Dermott Downs, Tom Yatsko Altersempfehlung: ab 12