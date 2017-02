RTL NITRO 19:25 bis 20:15 Actionserie Das A-Team Feueralarm USA 1984 HDTV Live TV Merken Annie Sanders ist Leiterin der Feuerwehr von Halleyville. Sie ist verzweifelt, als ihr Vertrag nicht mehr verlängert wird, sondern Roy Kelseys Großunternehmen Tri-State die Verantwortung für anfallende Löscharbeiten übernimmt. Annie bittet das A-Team um Hilfe. Hannibal findet heraus, dass Rechtsanwalt Farnell und der Gangster Vince Rogan Annie zugunsten von Kelsey aus dem Geschäft drängen wollen. Die Arbeit des A-Teams wird zusätzlich durch das Auftauchen ihres größten Gegners, Colonel Briggs, erschwert. Um Beweise für die Machenschaften des Anwalts zu finden, schleicht Face sich während dessen Abwesenheit in sein Büro. Im Safe hofft er, Beweismaterial zu finden. Doch Farnell kehrt früher als erwartet zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Stepfanie Kramer (Fire Chief Annie Sanders) Melinda Cuela (Amy Amanda Allen) William Lucking (Colonel Lynch) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12