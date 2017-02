RTL NITRO 16:50 bis 17:45 Actionserie Ein Colt für alle Fälle Charles Niemans Millionen USA 1981 Live TV Merken Der schwerreiche Geschäftsmann Charles Nieman wird verdächtigt, zehn Millionen Dollar unterschlagen zu haben. Gegen eine Kaution von 500.000 Dollar kommt er wieder auf freien Fuß. Als Sicherheit überträgt er dem Staat seine Villa. Kaum hat er die Stadt verlassen, lässt Nieman seine Beziehungen spielen. Ein Makler soll für ihn das prunkvolle Haus schnellstmöglich verkaufen, so dass er mit dem Bargeld im Handgebäck das nächste Steuerparadies anfliegen kann. Sein Privatjet steht schon bereit, als im letzten Augenblick Colt und seine Mitarbeiter auftauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee Majors (Colt Seavers) Douglas Barr (Howie Munson) Heather Thomas (Jody Banks) Jo Ann Pflug (Samantha Jack) Terry Kiser (Danny) Peter Haskell (Charles Nieman) Judith Chapman (Kay Faulkner) Originaltitel: The Fall Guy Regie: Sidney Hayers Drehbuch: Glen A. Larson, Nick Thiel, David Braff, Ted Lang Musik: Glen A. Larson