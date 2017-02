RTL 19:05 bis 20:15 Dokusoap Vermisst Tanja K. (41) sucht ihren Vater Fernando (65) in Spanien / Sylvia (55) sucht ihre Mutter Helga (77) in den USA D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tanja K. (41) sucht ihren Vater Fernando (65) in Spanien: Tanja kommt 1975 in Paderborn zur Welt. Bei ihrem leiblichen Vater aufzuwachsen, bleibt ihr jedoch verwehrt, denn dieser kehrt noch vor ihrer Geburt in sein Heimatland Spanien zurück. Ihre Mutter verliebt sich derweil in einen anderen Mann, den Tanja von nun an für ihren Vater hält. Tanja bekommt noch zwei Geschwister, aber während die Familie wächst, fühlt sie sich immer mehr ausgegrenzt. Den Grund für ihr fortwährend unwohles Gefühl soll sie aber erst Jahre später erfahren. Ihre Mutter gesteht ihr im Streit, dass ihr "Vater" nicht ihr leiblicher Vater ist. Das Gefühl von Einsamkeit wird immer stärker und in ihrer Verzweiflung fällt das pubertäre Mädchen in ein dunkles Loch. Während Tanja viele Höhen und Tiefen erlebt, klammert sie sich immer wieder an den Gedanken, dass Papa Fernando irgendwann vor ihr steht und sie ganz fest in seine Arme schließt. Aber alle Versuche, ihren Vater zu finden, verlaufen immer wieder im Sand. Heute hat Tanja eine eigene liebevolle Familie, nur die große Sehnsucht nach ihrem Papa bleibt ungestillt. Nun legt sie ihre ganze Hoffnung in Sandra Eckardt, die sich in Spanien auf die Suche nach Fernando begibt. Sylvia (55) sucht ihre Mutter Helga (77) in den USA: Sylvia wird Anfang 1961 in Berlin als Tochter von Helga und ihrem Ehemann Heinz geboren. Als Sylvia erst wenige Monate alt ist, trennen sich ihre Eltern. Vater Heinz bricht den Kontakt zu seiner Exfrau abrupt ab und verwehrt ihr den Kontakt zu ihrem Kind. Nach einem verzweifelten, jahrelangen Kampf um ihre Tochter muss Helga schließlich aufgeben und folgt ihrem neuen Lebensgefährten in die USA. Es kommt zu einem letzten Lebewohl, seitdem hat Sylvia nie wieder etwas von ihr gehört. Der schmerzvolle Abschied von der Mutter ist die allerletzte Erinnerung, die das kleine Mädchen an sie hat. Für die damals etwa dreijährige Sylvia ist der Verlust ihrer Mutter ein Schock, den sie lange nicht überwindet. Statt Liebe und Geborgenheit erfährt sie von der neuen Frau ihres Vaters Kühle und Gleichgültigkeit. Das junge Mädchen reißt immer wieder von zu Hause aus und sucht vergeblich nach Spuren ihrer leiblichen Mutter. Weder Vater Heinz noch andere Verwandte wollen Sylvia helfen. Schließlich gibt die junge Frau auf und versucht sich mit dem Gedanken anzufreunden, niemals ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Erst mit dem Tod ihres Vaters schöpft die verzweifelte Frau erneut Mut, sich auf die Suche zu machen. Sandra Eckardt geht der Fall von Sylvia sehr zu Herzen und sie beschließt, alles daran zu setzen, der quirligen Blondine ihre Mutter zurück zu bringen. Doch die Suche in den USA stellt sich als sehr schwierig heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Eckardt Originaltitel: Vermisst