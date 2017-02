RTL 14:40 bis 15:45 Dokusoap Undercover Boss Bäckerei Dreißig D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bäckerei Dreißig Bäckerei Dreißig ist ein Familienunternehmen, das seit 1911 seinen Sitz im brandenburgischen Guben hat. Die Inhaber, Peter und Cornelia Dreißig, haben das Traditionsunternehmen seit der Wende zu einer der führenden Bäckereien in den östlichen Bundesländern umgebaut - eine Erfolgsgeschichte mit schwierigen Startbedingungen. Antje Dreißig (38) führt die Geschäfte gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Markus. Sie ist für den Verkauf, er für die Produktion zuständig. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den beide trotz der Trennung gemeinsam großziehen. Antje Dreißig wird für ihre Undercover Mission zu Barbara Steinmann. Ihre kurzen schwarzen Haare werden mit Extensions zu einer blonden Mähne mit blauen Strähnchen. Ihre markante Brille weicht einem randlosen Gestell. Antje arbeitet undercover in der Produktion als Technikerin und in unterschiedlichen Filialen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Boss