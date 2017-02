RTL NITRO 22:05 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Der Schattenmann CDN, USA 2000 HDTV Merken Gil hat am Tatort eines vermeintlichen Selbstmords ein Déjà-vu-Erlebnis. Wieder gibt es einen Toten in einer Badewanne, wieder ist der Selbstmord nur vorgetäuscht. Am Tatort findet Sara nur einen einzigen verdächtigen Fingerabdruck: den von Gil! Ganz offensichtlich handelt es sich um eine offene Kampfansage für den Mann von der Spurensicherung. Gil sucht noch einmal Paul Millender auf, der auch in den ersten Fall verwickelt war. Doch der Täter will ein makaberes Katz- und Mausspiel mit Grissom treiben. Nick und Warrick untersuchen einen seltsamen Unfall. Kein Fahrer im Wagen, auf dem Rücksitz der betrunkene und schwer verletzte Stuart Rampler ohne Geld und Uhr. Nick tippt auf Alkohol am Steuer, Warrick auf Diebstahl. Aber erst als Rampler sein Bewusstsein wiedererlangt, kann der Fall gelöst werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William L. Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Jorja Fox (Sara Sidle) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Danny Cannon Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12