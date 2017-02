RTL NITRO 17:45 bis 18:35 Actionserie Das A-Team Die versunkene Stadt (1) USA 1984 HDTV Live TV Merken Brian Leftcourt, Archäologe und Journalist, wird am Amazonas von Flusspiraten verschleppt. Er war auf der Suche nach den sagenumwobenen Schätzen der verlorenen Stadt Del Rio. Als Lefcourts Verlobte Tawnia Baker längere Zeit nichts mehr von Brian hört, macht sie sich große Sorgen und bittet das A-Team um Hilfe. Gemeinsam bricht man in den Dschungel auf. Bei der Suche stößt das A-Team auf den Piraten El Cajon, der von einem gewissen Doyle dafür bezahlt wird, niemanden den Fluss passieren zu lassen. Durch einen Verrat fallen die vier Freunde einschließlich Tawnia in Doyles Hände. Doch der begeht einen folgenschweren Fehler... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marla Heasley (Tawnia Baker) Barry Van Dyke (Brian Leftcourt) Marta DuBois (Bobbi) Richard Moll (Churlisco) Rafael Campos (Rafael Campos) George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12