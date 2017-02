RTL NITRO 13:50 bis 14:15 Comedyserie King of Queens Das Haus am See USA 2007 HDTV Live TV Merken Kelly und Deacon kaufen sich ein Ferienhaus am See und Carrie und Doug sind verwundert, wie die beiden sich das leisten können. Nach vielen Mutmaßungen kommen sie zu dem Schluss, dass sie beide das Haus mitfinanziert haben, weil sie immer die Rechnungen übernehmen, wenn sie mit Kelly und Deacon ausgehen. Als sie übers Wochenende in das Haus eingeladen werden, fühlen sie sich sehr unwohl und versuchen jeder anstehenden Rechnung aus dem Weg zu gehen. Arthur bietet derweil Spence seine Unterstützung an, ihm bei seinen Bewerbungen für einen neuen Job zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Mookie Barker (Phil) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick, Liz Astrof Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar