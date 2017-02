RTL NITRO 06:05 bis 06:55 Actionserie CHiPs Bombenalarm USA 1981 HDTV Live TV Merken Jon und Ponch üben für eine Flugshow, an der sie teilnehmen wollen. Auch die ehemalige Verlobte von Baricza, Terri King, wird gemeinsam mit ihrem Vater einen Stunt fliegen. Trotz der Wiedersehensfreude bemerkt Baricza, dass Terri und ihr Vater sich merkwürdig verhalten. Tatsächlich planen die beiden einen Supercoup. Während die Highway Patrol bei der Flugshow abgelenkt ist, wollen Terri und ihr Vater den Safe auf dem Flugplatzgelände plündern. Ihre Verbündeten sind Terris Ehemann und der Spezialeffekt-Experte der Show. Von Baricza gewarnt, findet Sergeant Getraer bald heraus, mit welchem Gangsterquartett die California Highway Patrol es zu tun hat. Während zwei der Gangster geschnappt werden, erleidet Terris Vater in seinem Stuntflugzeug einen Herzanfall. Terri, die nicht fliegen kann, trudelt ziellos in der Luft und droht abzustürzen. Durch ein gewagtes Flugmanöver kann Ponch sich in die Maschine von Terri abseilen und sicher landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Paul Linke (Grossman) Randi Oakes (Bonnie Clark) Michael Dorn (Turner) Originaltitel: CHiPs Regie: Phil Bondelli Drehbuch: Rick Mittleman, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker