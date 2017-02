VOX 19:15 bis 20:15 Dokusoap Die Beet-Brüder D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eine Neubausiedlung mitten im Ruhrgebiet und mittendrin das Reihenhäuschen von Peter (46) und Anja (47). Vor drei Jahren sind sie in ihr Eigenheim gezogen. Der kleine Garten hinterm Haus ist akkurat gepflegt. Ein Rasenmäher-Roboter sorgt dafür, dass der Rasen nicht zu lang wird. Was sollen die Beet-Brüder hier noch verbessern, mag man sich beim Anblick des Gartens fragen, doch Peter würde von der Terrasse aus lieber ins Blaue, statt ins Grüne schauen. Schon immer hat er von einem großen Teich geträumt. Am besten einem, in dem man auch planschen kann. Sowas hat keiner in der Siedlung. Da in dem ca. 100 Quadratmeter großen Garten aber nicht viel Platz ist um sich auszutoben, ist Ralfs planerisches Geschick gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ralf Dammasch, Claus Originaltitel: Die Beet-Brüder