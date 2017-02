VOX 18:10 bis 19:15 Dokusoap Biete Rostlaube, suche Traumauto Clarissas Traumauto D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Clarissa Wassenberg (23) absolviert ein duales Studium zur Textilbetriebswirtin und pendelt von ihrem Studienort Stuttgart jedes Wochenende nach Köln. Dort lebt sie zusammen mit Freund Adrian Dederichs (22), der zurzeit eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert. Für die langen Fahrten hat sie ihre alte Rostlaube, einen 16 Jahre alten Golf 3. Der war ein Geschenk von Clarissas Oma und hat deswegen einen sehr persönlichen Wert für sie. Da diverse Stunden mit dem ADAC auf Deutschlands Autobahnen für Clarissa zum Alltag gehören, will sie sich schweren Herzens von ihrem Wagen trennen. Ihr Traum wäre ein sicheres und verlässliches Auto mit cooler Optik - und Panagiota Petridou soll helfen. Zusammen mit ihrem Team macht Panagiota aus der grauen Maus wieder einen ansehnlichen Wagen, denn der Verkauf soll einen möglichst hohen Gewinn erzielen, der in den nächsten Wagen investiert werden kann. Doch der Weg zu Clarissas Traumauto ist noch weit und ob sie sich über einen sportlichen Flitzer oder eher eine bessere Rostlaube freuen darf, wird sich zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Panagiota Petridou Originaltitel: Biete Rostlaube, suche Traumauto