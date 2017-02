VOX 14:25 bis 16:30 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Paris und Berlin D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Paris und Berlin: Jennifer Schmidt hat Hals über Kopf Job und Wohnung gekündigt, um in die französische Millionenmetropole auszuwandern. Die 27-Jährige hat dort vor drei Monaten einen Straßenmusiker kennen gelernt und will herausfinden, ob er der Mann fürs Leben ist. Noch hat Jennifer keine feste Bleibe in Paris. Für die ersten zehn Tage kann sie bei einem entfernten Bekannten ihrer Freundin unterschlüpfen. Jennifer selbst kennt den Franzosen nicht. Ob das gut geht? Immerhin hat die Verkaufsmanagerin bereits eine mündliche Zusage für einen Job bei einem Pariser Hochzeitsausstatter. Aber werden sich ihr zukünftiger Boss und die taffe Blondine bei den Vertragsverhandlungen einigen? Nichts ist wirklich geklärt, doch Jennifer macht sich mit ihrem alten Peugeot gut gelaunt auf den Weg von Berlin nach Paris. Bereits nach zwei Kilometern kommt es zum großen Knall: Jennifer hat einen Unfall, ihr Auto einen Totalschaden. Steht jetzt ihr Umzug in die Stadt der Liebe auf der Kippe? Im Gegensatz zu Jennifer hat Marie de Quatrebarbes ihr großes Glück in Paris bereits gefunden. Die 41-jährige Marketingmanagerin hat in der Stadt an der Seine alles erreicht: Sie ist der Liebe ihres Lebens begegnet, hat einen Traumjob, drei süße Kinder, ein wunderschönes Zuhause. Trotzdem will Marie jetzt einen Neuanfang wagen und zusammen mit ihrer Familie in ihre alte Heimat Berlin ziehen. Die größte Herausforderung: Das neue Zuhause! Marie hat eine alte Villa gekauft, die von Grund auf saniert werden muss - ein zeitaufwendiges Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer