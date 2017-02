VOX 13:30 bis 14:25 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Denkzettel USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Tod des bekannten Hip-Hop-Produzenten Curtis Gold wirft den Ermittlern einige Fragen auf. Zunächst deutet alles darauf hin, dass Curtis überfahren wurde, doch die zahlreichen Hämatome am Oberkörper des Opfers sprechen dafür, dass er erschlagen wurde. Die Liste der Verdächtigen ist lange. Es scheint als hätte der Mörder eine persönliche Beziehung zu Curtis. Nachdem ein Türsteher und später dessen Chef als Verdächtige ausscheiden, kommen Logan (Chris Noth) und Wheeler (Julianne Nicholson) auf die richtige Spur, als sie Curtis' Umfeld genauer unter die Lupe nehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Nicholson (Detective Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Joe Gonzalez (Detective Petey) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Theresa Randle (Patricia Kent) Griffin Dunne (Seamus Flaherty) Agnes Bruckner (May) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Bill Norton Drehbuch: Gina Gionfriddo Kamera: Michael Green Musik: Mike Post