VOX 11:50 bis 12:40 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Blutiger Freundschaftsdienst USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Notruf führt Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) ins Haus des Bestseller-Autors Adlai Copeland. Die Ermittler des Major Case Squad verdächtigen zunächst die Frau des Opfers, eine am Borderline-Syndrom leidende Blondine mit einer Schwäche für ihren Gärtner Ferrero. Doch nicht nur sie, sondern auch Ferrero haben für die Tatzeit ein stichfestes Alibi. Weiterführende Ermittlungen bringen Adlais Bruder Ted als Verdächtigen ins Spiel. Doch als Goren und Eames den Mann verhaften wollen, machen sie einen grausamen Fund? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Carrie Preston (Lena Copeland) Missy Crider (Charlene Copeland) Will Kempe (Dr. Adlai Copeland) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Michael Green Musik: Mike Post