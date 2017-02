VOX 09:05 bis 10:00 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Maskerade USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Mord an der zehnjährigen Amberleigh, die 1992 in der Halloween-Nacht ermordet wurde, führt Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) nach Fernost, um dort einen Pädophilen festzunehmen. Allerdings ist die Geschichte, die ihnen der merkwürdige Mann auftischt, äußerst unglaubwürdig und führt zu der Erkenntnis, dass der Täter aus dem unmittelbaren Umfeld des Mädchens stammen musste. Mit Hilfe des damaligen Ermittlers hoffen Goren und Eames in den alten Akten Hinweise für den rätselhaften Mord zu finden, doch als ein weiteres Geständnis bei ihnen eingeht, ist die Verwirrung perfekt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Matt McGrath (Simon Fife) Kayla Vanderbilt (Amberleigh Harner) Liza Minnelli (Beth Harner) Bill Irwin (Nate Royce) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Christine Moore Drehbuch: Gina Gionfriddo Kamera: Michael Green Musik: Mike Post