RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2017 HDTV Merken Im Studio: Niels Giffey und Henrik Rödl: Für Alba Berlin steht am Wochenende das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Beide Teams lieferten sich in den letzten Jahren immer wieder packende Duelle. Alba-Spieler Niels Giffey und DBB-Assistenztrainer Henrik Rödl sprechen im Studio über die Partie und die bevorstehende Basketball-Europameisterschaft. Hertha BSC zu Gast in Gelsenkirchen: Nach dem verlorenen Pokalspiel gegen Dortmund wartet auf Hertha BSC in der Bundesliga gleich der nächste Gegner aus dem Ruhrgebiet. In der Arena auf Schalke wurden mit einem neuen Rasen perfekte Bedingungen für ein spannendes Spiel geschaffen. Gelingt es der alten Dame, den ersten Auswärtssieg des Jahres einzufahren? Union empfängt Arminia Bielefeld: Im Kampf um die Aufstiegsplätze kreuzen sich am Sonntag die Wege des 1. FC Union Berlin mit einem alten Bekannten. Ex-Unioner Sören Brandy wechselte erst vor einem Monat zum Ligakonkurrenten und gastiert nun mit seiner Mannschaft in der Alten Försterei. Die Eisernen hoffen dabei fest auf einen Sieg, denn Wiedersehen soll ja bekanntlich Freude machen. Füchse Berlin zurück im Alltag: Nach der WM-Pause starten die Füchse Berlin wieder in den Liga-Alltag. Um dort wieder voll angreifen zu können, haben die Nationalspieler um Silvio Heinevetter viel freie Zeit zur Regeneration bekommen. Trainer Petkovic hofft, dass nun alle schnell wieder in der Bundesliga ankommen, auch weil die Mannschaft den Ausfall von Kreisläufer Kresimir Kozina kompensieren muss. Eisbären bangen um die Play-Offs: Eisbären-Trainer Uwe Krupp trifft am Sonntag mit seiner Mannschaft auf seinen Ex-Verein. Während die Kölner schon sicher mit den Play-Offs planen können, müssen die Berliner noch um die Teilnahme zittern. Mit einem Sieg in Köln könnten die Eisbären nicht nur einen Schritt in diese Richtung machen, sondern auch ihre Niederlagenserie auf fremden Eis beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige Gäste: Gäste: Niels Giffey (Alba-Spieler), Henrik Rödl (DBB-Assistenztrainer) Originaltitel: rbb Sportplatz