RBB 14:00 bis 15:30 Drama Der Himmel hat vier Ecken D 2011 HDTV So unterschiedlich sie auch sind, werden Niko und Joschi nach ersten Streitereien bald richtige Freunde. Aber genauso schnell kommt die erste schwere Bewährungsprobe für ihre Freundschaft, als Nikos Angebetete Jessica sich in Joschi verkuckt. Niko ist tief verletzt und will erst einmal nichts mehr von seinem Kumpel wissen. Nikos ältere Schwester Tatjana will raus aus dem Hinterhof. Als talentierte Boxerin hofft sie, ihr Glück im Ring zu machen, arbeitet hart für den Erfolg. Wird zur "Kobra". Doch unmittelbar vor dem großen Durchbruch will ihr Macker und "Manager" Gündal sie dazu zwingen, absichtlich den Kampf um den Titel zu verlieren. Schauspieler: Moritz Glaser (Joschi) Charly Hübner (Jens) Lukas Mrowietz (Niko) Sophie Schirmer (Jessica) Lisa Maria Potthoff (Katharina) Sandra Borgmann (Julia) Susi Kentikian (Tatjana) Originaltitel: Der Himmel hat vier Ecken Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Klaus Wirbitzky Kamera: Michael Tötter Musik: George Kochbeck Altersempfehlung: ab 6