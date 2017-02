RBB 12:05 bis 12:30 Dokusoap Weggeputzt und frisch begrünt Die Stadtreinigung auf Tour D 2014 HDTV Live TV Merken Die Stadtreinigung Leipzig schickt täglich einige hundert Mitarbeiter durch 1670 km Straßen, rund 1000 km Gehwege und Fußgängerzonen, durch 762 Grünanlagen und Parks, 226 Spielplätze sowie zu 30 öffentlichen Springbrunnen und Beregnungsanlagen und ca. 48.000 Straßenbäumen mit der Aufgabe: Aufräumen, Reparieren, Müll wegschaffen, Parks reinigen und aufblühen lassen, Überfluss entsorgen. Die Doku-Soap "Weggeputzt und frisch begrünt" zeigt einen Ausschnitt aus der vielfältigen und anstrengenden Arbeit der Stadtreinigung. Die Gärtnerinnen Annmarie und Rebekka, die gemeinsam mit Ihren KollegInnen mit viel Liebe dafür sorgen, dass bald Frühling in der Stadt wird und die Spielplätze und Parks der Stadt sauber sind. Die Restmüllfahrer Rene und Christian, die bereits im Einsatz sind, wenn andere noch schlafen, um die Stadt vom angefallenen Unrat zu befreien. Anja und Bernd, das Team vom Wertstoffhof, die es mit großteiligen und oft auch besonderen Hinterlassenschaften der Bürger Leipzigs zu tun haben und Siegmar Graetzsch, der als Brunnenwart der Stadt über 30 Brunnen wie seinen Augapfel hütet und betreut. Um 6 Uhr früh beginnt der Arbeitstag der Restmüllfahrer Christian und Rene. Bis 14:30 Uhr müssen über 1000 Mülltonnen in einem Wohngebiet entsorgt werden. Mit dem großen Müllwagen im Stop & Go durch die engen und oft zugeparkten Wege der Siedlungen zu fahren, ist eine Herausforderung und bei jedem Wetter Schwerstarbeit. Ist der Müll geladen, geht es zum Abladen in eine riesige moderne Aufbereitungsanlage. Hier wird sortiert, getrennt, gesiebt, um wertvolles Recycling- und Brennmaterial herauszufiltern. Auch Bernd und Anja leisten täglich auf den Wertstoffhöfen harte körperliche Arbeit. An Tagen wie Samstag oder Montag wollen besonders viele Kunden Überflüssiges loswerden. Die Wegwerfgesellschaft lässt grüßen! Das Team vom Wertstoffhof muss immer darauf achten, dass alles in die richtigen Container kommt und möglichst kein Stau auf dem Hof entsteht. Hier wird zugepackt, geholfen und eingewiesen und der direkte Kontakt mit den Menschen macht beiden viel Freude AZUBI Annmarie hat bald ihre Abschlussprüfungen. Doch jetzt wird erst mal "Frühling gemacht" in der Stadt. Die Frühjahrsblüher kommen in die noch ziemlich kalte Erde. Gemeinsam mit Gärtnerin Rebekka und den anderen Kolleginnen des Stadtbezirkes startet die große Pflanzaktion. Schon an einem einzigen Denkmal in der Stadt werden über 6000 Pflanzen an einem Tag gepflanzt. Genau nach Pflanzplan! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weggeputzt & frisch begrünt