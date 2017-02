RBB 10:30 bis 11:15 Arztserie Der Bergdoktor Liebeskummer D, A 1996 HDTV Live TV Merken Im Gasthof Angerer trifft Viviane Gerster, eine erfolgreiche, geschiedene Geschäftsfrau, mit ihrer Tochter Marie ein. Marie ist ein hübsches junges Mädchen, in das sich Maxl auf den ersten Blick verliebt. Gemeinsam unternehmen sie Ausflüge, gehen schwimmen und kümmern sich um den herrenlosen Hund, der bei Pankraz Aufnahme gefunden hat. Doch trotz Maxls Anstrengungen ist Marie nicht ganz bei der Sache: Sie ist in Florian verliebt, mit dem ihr die Mutter aber den Umgang verboten hat. Außerdem glaubt Marie, daß sie zu dick ist und weigert sich zu essen. Ihre Mutter erkennt diese ersten Zeichen einer Magersucht nicht, da sie mit ihrer Arbeit sogar im Urlaub viel zu beschäftigt ist. Marie verabredet sich wenig später dann doch mit Florian zu einer Bergtour, bei der sie einen Kreislaufkollaps erleidet. Aber der eifersüchtige Maxl ist dem verliebten Paar gefolgt und kann so seinen Vater zu Hilfe holen. In einem ernsten Gespräch öffnet Dr. Burgner der besorgten Viviane die Augen. Sie wird künftig mehr auf ihre Tochter eingehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Dr. Sabina Burgner) Manuel Guggenberger ("Maxl" Burgner) Enzi Fuchs (Franzi) Michaela Heigenhauser (Christl Wild) Herbert Fux (Herr Konrad) Walter Reyer (Dr. Pankraz Obermayr) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Ulrich König Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Werner Deml, Holger Wenck Musik: Michael Gajare, Arnold Fritzsch